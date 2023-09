Jupiler Pro League - L'attaquant Alexander Mighten prêté à Courtrai par Nottingham Forest

A Forest, on ne comptait plus sur Mighten, qui est un jeune produit du club et qui compte une sélection internationale avec les U20 anglais. Ces dernières années, il a disputé 67 matches officiels avec l'équipe première. Cet été, il a été reversé dans le noyau des espoirs. Il avait été prêté la saison dernière, entre août et janvier, à Sheffield Wednesday, en D3 anglaise, qui est remonté cette saison en Championship.

Sous la férule de son nouveau coach Eward Still, Courtrai ne compte qu'un point sur dix-huit cette saison en Jupiler Pro League. Mighten est le 11e transfert entrant des Kerels cet été.