Jupiler Pro League - Un troisième international danois débarque à Anderlecht avec Kasper Schmeichel

Schmeichel, 36 ans, n'a pas été prolongé à Nice où il n'est resté qu'une saison après onze années passée à Leicester. Ancien capitaine des Foxes, avec qui il a joué 479 rencontres, il a écrit une des plus belles pages de l'histoire du club en remportant la Premier League en 2016 à la surprise générale.

Fils de Peter Schmeichel, gardien de Manchester United en 1991 et 1999 notamment, Kasper Schmeichel a été formé à Manchester City, pour qui il a joué 10 rencontres entre 2007 et 2009. Il a également porté le maillot de Notts County et Leeds.

International danois à 91 reprises, il a disputé les Coupes du monde 2018 et 2022 et l'Euro 2020 avec le Danemark aux côtés de Dolberg et Delaney qu'il retrouvera donc dans la capitale.