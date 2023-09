Le festival FAME remet les créations de femmes et de minorités de genre à l'honneur

Pour cette ambitieuse nouvelle édition, le FAME (pour Festival where Arts Meet Empowerment) proposera plus de 80 activités pluridisciplinaires, spectacles et ateliers sur des thématiques aussi variées que les luttes féministes, queer et décoloniales, les migrations ou - nouveauté 2023 - l'héritage et la transmission. Le tout servi par un panel d'artistes belges et internationaux.