Le procès de Rédoine Faïd pour son évasion de prison en hélicoptère s'est ouvert à Paris

Le braqueur multirécidiviste, crâne rasé, pull vert et visage fermé dans le box, comparaît notamment avec deux de ses frères et trois neveux, accusés de l'avoir soutenu lors de son évasion et lors de la cavale de trois mois qui a suivi, avant son arrestation dans sa ville de Creil (Oise).

Avant même l'ouverture de ce procès, où il encourt la perpétuité au vu de l'état de récidive, sa sortie de prison était prévue en 2046.

Celui qui avait commencé les braquages vers 18 ans a été condamné à de nombreuses reprises pour des hold-up avec prises d'otages et des attaques de fourgons blindés, notamment pour celle qui a coûté la vie en en 2010 à une policière municipale.