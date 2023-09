Procès des attentats à Bruxelles - Dix ans de prison et la déchéance de nationalité requis contre Hervé Bayingana Muhirwa

Aux yeux du jury, l'homme n'était pas membre en tant que tel de la cellule terroriste à l'origine des attaques à l'aéroport de Zaventem et dans le métro bruxellois. Il lui a, en revanche, apporté son aide en hébergeant à deux reprises Mohamed Abrini et Osama Krayem, la première fois quelques jours avant les attentats, la seconde quelques heures à peine après ces derniers. Et ce alors que l'accusé avait fait le lien entre eux et les attaques ayant fait 35 morts et des centaines de blessés.

En accueillant deux "assassins", Hervé Bayingana leur a permis de se reposer à l'abri des regards et des recherches policières à deux moments essentiels, a dénoncé la procureure fédérale.

Pour cette participation aux activités d'un groupe terroriste, le Belgo-Rwandais risque de cinq à dix ans de prison. Devant le profil de l'homme et sa dangerosité pour les autres, Paule Somers a demandé à ce qu'il écope de dix ans de réclusion.

Les sept ans presque et demi d'emprisonnement qu'il a déjà purgé en détention préventive seront imputés à la peine que lui infligera la cour d'assises. Hervé Bayingana Muhirwa pourrait donc sortir prochainement de prison.

Le Belgo-Rwandais ne peut par contre pas être mis à disposition du tribunal d'application des peines, contrairement à la plupart de ses co-accusés.