Procès des attentats à Bruxelles - Osama Krayem risque la réclusion à perpétuité et une mise à disposition du TAP de 15 ans-2

Depuis le début des réquisitions, le parquet a systématiquement requis la réclusion à perpétuité et une mise à disposition du TAP de 15 ans pour les accusés reconnus coupables d'être co-auteurs d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. Ce qui est donc le cas d'Osama Krayem.

La procureure Paule Somers a balayé l'idée d'accorder la moindre circonstance atténuante à l'accusé. Le Suédois a apporté une aide indispensable, tant à l'attaque à l'aéroport de Zaventem que celle dans le métro, a-t-elle estimé.

S'il n'a pas voulu mourir lui-même le 22 mars, renonçant à se faire exploser, il a, par contre, donné la mort à 35 personnes, blessé des centaines de victimes et "sapé à jamais l'avenir de leurs proches".

Le fait qu'Osama Krayem a refusé de se faire exploser ne doit donc pas non plus être retenu comme circonstance atténuante, a encore poursuivi la procureure fédérale. "Car c'est lui qui a acheté les précurseurs, qui a participé à la confection des bombes et qui a armé la bombe portée par Khalid El Bakraoui", a-t-elle énuméré. "Le reste n'est que lâcheté. Tuer les autres, oui, se tuer lui-même, non. Aucune victime n'accepterait de considérer cette lâcheté comme une circonstance atténuante."