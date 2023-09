Simac Ladies Tour - Kopecky à propos de la retraite d'Annemiek Van Vleuten: "J'ai de l'admiration pour elle"

Van Vleuten a toujours été l'une des concurrentes les plus coriaces de l'équipe SD Worx. Comment Kopecky voit-elle la coureuse et la personne ? "C'est quelqu'un à qui on ne peut que témoigner du respect. Pour les sacrifices qu'elle a faits pendant si longtemps. De plus, Annemiek a toujours été très gentille. Et très grande dans la défaite."

Il y a également une relation chaleureuse entre elles: "Au cours des deux dernières années, Annemiek m'a envoyé des messages à plusieurs reprises. Pour me féliciter lorsque je gagnais une grande course. Même si elle avait terminé deuxième. Elle a toujours été très amicale. C'est elle qui m'a dit que j'avais plus de qualités que je ne le pensais."

Van Vleuten a remporté deux titres de championne du monde sur route et deux titres de championne du monde du contre-la-montre, ainsi que l'or olympique, le Giro à quatre reprises, une Vuelta et un Tour. En outre, elle a triomphé deux fois au Tour des Flandres, deux fois à Liège-Bastogne-Liège et deux fois aux Strade Bianche.