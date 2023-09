TC Dinant - Deux ans avec sursis requis contre l'ancien premier échevin de Viroinval

Chaque lundi, Franz Masson venait prendre un verre avec des amis dans cet établissement. "Il y a eu des blagues, puis des mains aux fesses et des réflexions de plus en plus précises. Elle était prise au piège. Il faut savoir que monsieur avait le Tourisme dans ses compétences", explique la partie civile. Le prévenu l'aurait menacée de faire fermer son café si elle parlait. Il l'aurait aussi plaquée contre un mur et mis la main au vagin.

Le principal intéressé reconnaît avoir tenu des blagues grivoises. Mais la victime n'était pas ciblée précisément. Il conteste par ailleurs l'ensemble des préventions. Devant le tribunal, l'ancien premier échevin a évoqué un possible complot politique pour tenter de justifier ces accusations. "Je venais d'être élu. Je n'avais jamais fait de politique avant et cela a gêné beaucoup de monde."

L'acquittement est sollicité par la défense, qui estime que les seuls faits précis qui sont évoqués dans ce dossier ne sont pas constitutifs de harcèlement. Jugement le 3 octobre.