Testachats s'étonne de ne pas voir les prix en supermarché baisser

Ainsi, en août, les légumes étaient en moyenne 31% plus chers que l'année dernière, carottes (+70%) et oignons (+55%) arrivant en tête. Même constat pour les produits dérivés des légumes, comme le ketchup (+49%), le concentré de tomates (+ 41%) et les frites surgelées (+ 39%). La forte hausse des prix n'épargne pas davantage les produits surgelés ou les produits en papier tels que les mouchoirs en papier, le papier toilette et les essuie-tout.

Et pourtant, les prix de matières premières comme les produits laitiers, les céréales et les huiles sont en recul depuis un certain temps. "Ces baisses auraient dû se refléter dans le prix des produits contenus dans notre panier", estime Testachats, qui se demande si les entreprises agro-alimentaires ne se réservent pas le bénéfice de ces baisses de prix. "On peut très sérieusement se poser la question et il s'agit dans ce cas d'une véritable gifle pour les consommateurs qui sont confrontés à des caddies très coûteux depuis plus d'un an et demi", insiste l'organisation de défense des droits des consommateurs, déplorant "l'inaction du gouvernement en la matière".