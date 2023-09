Tour d'Espagne - Après le Giro, Filippo Ganna remporte un chrono sur la Vuelta: "Je suis très heureux"

Ganna a devancé Remco Evenepoel de 16 secondes et Primoz Roglic de 36 secondes. "Je suis très heureux. Après le Giro, gagner ici était un objectif et un rêve. Nous avons maintenant encore deux semaines pour essayer d'encore décrocher des victoires avec l'équipe", a confié Ganna au micro des organisateurs.

Battu par Evenepoel lors des championnats du monde le 11 août dernier, Ganna n'a pas voulu parler de revanche et veut profiter de l'instant présent. "Après les championnats du monde, je ne savais pas si l'équipe me voulait ou non pour la Vuelta, mais j'ai beaucoup insisté pour être ici pour Geraint Thomas. C'est incroyable d'être ici. Le parcours était vraiment beau et nous avons eu de la chance avec la météo. J'ai pris beaucoup de plaisir."