Tribunal de police Bruxelles - Affaire Ouassim et Sabrina: trois policiers seront jugés les 7 et 8 novembre

Le tribunal de police de Bruxelles a fixé, mardi, les plaidoiries dans l'affaire Ouassim et Sabrina les 7 et 8 novembre prochains. Trois policiers sont prévenus pour homicide involontaire à la suite d'une course-poursuite mortelle. En 2017, Ouassim et Sabrina, deux jeunes gens qui circulaient à moto dans Bruxelles, sont décédés après avoir percuté un véhicule, alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police.