Un jeune de 16 ans kidnappé et agressé à Bruxelles

Deux heures plus tard, aux environs de 04h00, la victime aurait été retrouvée près du Westland Shopping à Anderlecht. Selon les deux médias, le jeune homme était nu et présentait des brûlures sur tout le corps, provoquées par des mégots de cigarettes, et son nez était cassé. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

D'après La Capitale et Het Nieuwsblad, il s'agirait d'un règlement de comptes. La victime aurait agressé une prostituée, et le proxénète de celle-ci, accompagné d'hommes de main, se serait vengé.