Un outil pour prédire la perte de poids après une chirurgie bariatrique développé à Lille

Poids, taille, âge, fumeur/non fumeur, type de diabète et type d'intervention, bénéfice immédiat de perte de poids et phase de stabilisation: cet outil présenté par le CHU de Lille avec des chercheurs de l'Université de Lille, de l'Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) interroge "sept attributs prédictifs" qui dessinent sur écran la courbe d'un malade en fonction de la chirurgie envisagée.

Des ingénieurs de l'Inserm et un mathématicien se sont servis des données de 1.500 patients opérés et suivis au CHU de Lille depuis 2006 pour mettre au point cet "outil d'aide à la décision" basé sur un algorithme dans le cadre d'un projet européen (IMI Sophia), initié il y a trois ans.

Les performances de cet algorithme, mis au point par une intelligence artificielle, ont été validées par les données de plus de 10.000 patients suivis en France et à l'étranger (Pays-Bas, Finlande, Suède, Suisse, Singapour, Mexique, Brésil).

L'outil est accessible à l'adresse https://bariatric-weight-trajectory-prediction.univ-lille.fr et les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue scientifique britannique The Lancet Digital Health le 29 août.