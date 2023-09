Une nouvelle campagne de prévention du suicide pour agir "avant le drame"

"Il est vital de rappeler que le suicide peut être prévenu et que des ressources existent. Ce message doit particulièrement être transmis aux jeunes, avec l'importance du dialogue et de la possibilité d'obtenir de l'aide à temps", mettent en avant les initiateurs de la campagne alors que le suicide est la première cause de décès chez les adolescents. Dans la tranche d'âge 15-24 ans, plus d'un décès sur quatre est en effet dû à un suicide, selon l'Institut de Santé publique Sciensano.

Concrètement, la campagne se décline en plusieurs outils de sensibilisation et de prévention du suicide. Un plan d'urgence personnel en cas de crise suicidaire peut notamment être établi à l'aide d'un professionnel. Un guide général reprenant les questions les plus fréquemment posées sur le comportement à adopter face à une personne en crise suicidaire peut également être consulté. Des affiches seront par ailleurs apposées dans les métros et trams bruxellois afin de mieux faire connaitre les services d'accompagnement du Centre de Prévention du suicide.

Lancée en prélude à la Journée mondiale de prévention du suicide, qui a lieu chaque année le 10 septembre, la campagne se déroulera également sur les réseaux sociaux.

Enfin, le Centre de Prévention du Suicide va publier un mémorandum avec ses recommandations. Les citoyens auront la possibilité de le soutenir via une mobilisation en ligne.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be.