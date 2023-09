Une plateforme technologique pour mesurer la quantité exacte de médicament dans le sang

Pour établir avec précision la concentration de certains médicaments, et éventuellement adapter la dose si nécessaire, Axithra a développé une plateforme de monitoring thérapeutique. La technologie sera dans un premier temps utilisée pour mesurer la concentration de la bêta-lactamine dans le sang: ce type d'antibiotique est de loin le plus utilisé pour traiter ou prévenir les infections bactériennes. Il est administré chaque année à des millions de patients aux soins intensifs. D'autres médicaments seront ensuite testés.

"Ce nouvel outil va nous aider à protéger nos patients de façon bien plus efficace et prévenir d'éventuelles infections", explique le professeur Jan De Waele, responsable des soins intensifs à l'hôpital universitaire de Gand. "La plateforme d'Axithra nous permet d'intervenir plus rapidement, de mieux combattre les infections graves et d'ainsi réduire la durée moyenne du séjour en soins intensifs. Toute cela va générer une importante économie de coûts."