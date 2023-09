WRC - Rallye de Grèce - Thierry Neuville en chasse derrière Kalle Rovanperä pour la reprise du championnat

Cette semaine marque la 67ème édition du Rallye de l'Acropole, connu pour ses routes de montagne rocailleuses et ses températures élevées. Il s'agit d'une épreuve difficile pour le personnel et le matériel, sur laquelle s'était imposé Thierry Neuville l'année dernière. Lors de ses quatre dernières sorties cette saison, Neuville a fini deux fois 2e et a remporté le rallye de Sardaigne.

Après l'échec à domicile et un Rallye de Finlande sans points, Kalle Rovanperä aura à cœur de prendre sa revanche. Le Français Sébastien Ogier se présentera au départ, lui aussi dans une Toyota, pour espérer rééditer sa victoire de 20211. Chez Hyundai, Thierry Neuville, le Finlandais Esapekka Lappi et l'Espagnol Dani Sordo occuperont les trois places disponibles. L'Estonien Ott Tänak et le Français Pierre-Louis Loubet, avec Nicolas Gilsoul comme copilote, prendront le départ dans leur Ford Puma Rally1.

Le week-end consistera en 15 spéciales réparties sur quatre jours. Après le shakedown, jeudi matin, le départ sera donné à Athènes jeudi soir avant une super spéciale (1,48 km). Cinq épreuves seront disputées le vendredi. L'après-midi, aucune assistance n'est fournie et seuls les pneus peuvent être changés. Le samedi consistera en deux boucles de trois tours chacune. Trois autres spéciales seront courues le dimanche, dont la power stage qui, avec ses 19,53 km, est plus longue que d'habitude.