A l'Est, rien de nouveau, les prix des céréales continuent de baisse

"Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on était dans un marché orienté par l'offre. C'était l'offre ou la météo qui alimentaient les hausses. Mais ces hausses n'ont pas duré parce qu'elles n'étaient pas tirées par la demande", analyse Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting.

Le 30 août, le cours du blé tendre américain de variété SRW (Soft Red Winter Wheat) est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2020, suivi le lendemain par le maïs. Sur le marché européen, le blé tendre a encore fléchi, clôturant mardi à 217,25 euros la tonne sur l'échéance la plus proche, son niveau de mi-octobre 2021.

"Le blé est toujours à la recherche d'un plancher", estime l'analyste, relevant que les bombardements du week-end sur des terminaux fluviaux en Ukraine n'ont "rien changé à la dynamique du marché".

"Quand je parle à des clients, ils me disent: on a bien assez de blé, non ? Mais ce n'est pas le cas. Le rapport entre la consommation et les stocks est au plus bas depuis neuf ans", souligne-t-il.

De la Bourse de Chicago à Euronext, les courtiers constatent la difficulté des opérateurs américains ou européens à trouver leur place dans un marché dominé par l'offre de céréales de la mer Noire.