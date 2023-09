BNXT League - Le meneur des Belgian Lions Manu Lecomte jouera à Liège cette saison

Après une carrière universitaire aux États-Unis à Miami et Baylor, et une expérience en G-League (Agua Caleinte Clippers), Lecomte a joué dans deux clubs espagnols (Murcie et Gran Canaria) avant d'évoluer à Francfort en Allemagne. Il a brièvement joué à Pau en France, puis à Prienai et BC Jonava en Lituanie, avant de signer la saison dernière en Israël à Hapoël Eilat qu'il a quitté pour rejoindre les Monténégrins de Buducnost Podgorica.

"Avec cette arrivée supplémentaire, le Club marque une fois de plus sa volonté de construire une équipe solide et compétitive en vue de se battre pour les premières places en BNXT League ainsi qu'en ENBL (European North Basketball League, ndlr) ", souligne le club liégeois sur sa page Facebook.

Après 13 ans d'absence Liège va retrouver la scène européenne en jouant l'European North Basketball League (ENBL) qui est considérée comme la cinquième compétition européenne de clubs derrière l'Euroligue et l'Eurocup, organisées par Euroleague Basketball, et la Ligue des Champions et la FIBA Europe Cup, organisées par la FIBA.

Manu Lecomte est la dernière recrue annoncée cet été par le club. A la mi-juin, l'Américain Alex Zampier, qui a été assistant en NBA, a été nommé coach. Il a succédé à son compatriote Brad Greenberg. Son adjoint, le Croate Tihomir Bujan, a été choisi le 20 juillet. Après l'arrivée dans l'effectif de jeune espoir Klasy Duchene et du pivot américain Jamelle Hagins, les prolongations d'Angel Rodriguez et d'Avelon John Jr et Anthony Cambo ont été officialisées.