Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule moins que ses voisins européens

Solvay (108,95) était également positive de 0,2% alors que arGEN-X (475,80) reperdait 0,7%.

AB InBev (51,65) et KBC (59,40) valaient 0,4 et 1% de moins que mardi, Ageas (36,14) cédant 0,1%.

Euronav (14,69) reculait par ailleurs de 4,36% pour une hausse de 0,51% compte tenu de son détachement de coupon.

Des pertes de plus de 2% étaient notées en Kinepolis (42,05), DEME (105,00) et Azelis (19,06) alors que Bpost (4,49) progressait de 2,6%.

Celyad (0,78) et Biotalys (5,42) chutaient enfin de 9,9 et 4,6%, IBA (10,58) et Sequana Medical (3,23) de 3,8%.

L'euro s'inscrivait à 1,0730 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0720 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 57.620 euros, en recul de 195 euros.