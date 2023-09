Crise de l'accueil - "Aucun soutien à la décision de Nicole de Moor", martèle Rajae Maouane

Ecolo, dans la majorité fédérale, n'en fera toutefois pas une affaire de gouvernement. "La Vivaldi doit survivre, mais surtout la Vivaldi doit trouver des solutions", a-t-elle estimé. "Quel exemple donne-t-on quand on se fait condamner 8.000 fois ? On ne veut pas débrancher la prise. On dit que l'on veut trouver des solutions. On encourage Nicole de Moor à en trouver et il en existe."

Les verts francophones n'appellent pas non plus, à ce stade, à la démission du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui sera entendu jeudi en commission de la Chambre à propos de l'incident survenu lors de sa fête d'anniversaire, lorsque deux invités ont uriné sur un combi de police. "Chez nous, dès qu'il y a un doute, on démissionne", a commenté Rajae Maouane. "Mais je ne peux appliquer aux autres partis ce qu'on s'applique à nous-mêmes. On l'attend au Parlement jeudi et il s'exprimera clairement, je l'espère. Il n'y a pas de raison d'en douter."