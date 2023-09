La nouvelle application Floya réunit tous les moyens de transports à Bruxelles

Les différents moyens de transport disponibles à Bruxelles, publics et privés, sont désormais réunis dans la nouvelle application "Floya", ont annoncé la Stib et la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt mercredi lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Cette application "Mobility as a service" (Maas), développée par la société Eviden/trafi, est la première application multimodale grand public en Belgique, indique la Stib.