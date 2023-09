Deux ans avec sursis pour des coups avec préméditation à Viroinval

Dans son jugement, le tribunal a indiqué que les conditions d'utilisation du couteau, retrouvé brisé dans une poubelle, demeuraient incertaines. Personne, pas même les policiers qui ont visionné les images des caméras de surveillance, n'a vu l'utilisation de ce couteau. La victime n'a pas été blessée avec cette arme et seules quelques égratignures ont été constatées sur sa veste en cuir.

En revanche, le tribunal a retenu la préméditation en ce qui concerne les coups et blessures. Le prévenu nourrissait une rancœur et de l'animosité envers la victime à la suite d'une agression dont il a été victime plusieurs mois plus tôt. Avant de passer à l'acte, il avait demandé au gérant du night-shop devant lequel l'altercation a eu lieu de couper ses caméras de surveillance, ce qu'il avait refusé de faire.