Diables Rouges - Charles De Ketelaere est devenu "un meilleur joueur" malgré son année difficile à Milan

Charles De Ketelaere a bien commencé la saison avec son nouveau club, l'Atalanta, marquant un but et délivrant une passe décisive en trois rencontres de championnat. "Cela va bien pour moi", a confié De Ketelaere en conférence de presse, mercredi, à Tubize. "Nous avons gagné le dernier match, la prestation de l'équipe et la mienne étaient bonnes."