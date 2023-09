Diables Rouges - Orel Mangala seul absent à l'entraînement, Aster Vranckx s'entraîne avec les Diables

L'Union belge n'était pas encore en mesure de préciser si Vranckx, qui est sélectionné avec les U21 de Gill Swerts, a rejoint le groupe de manière provisoire ou s'il restera dans le noyau du sélectionneur Domenico Tedesco pour le reste du rassemblement.

Yannick Carrasco, qui a signé lundi à Al-Shabab, Zeno Debast, Arthur Theate, Jan Vertonghen et Loïs Openda étaient bien présents, après avoir manqué l'entraînement collectif de mardi.

Les Diables Rouges comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.