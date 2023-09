Elections 2024 - La petite-fille de Jean-Marie Le Pen prend la tête d'une liste d'extrême droite

Âgée de 33 ans, cette ancienne députée du Front National, ancêtre du RN, a été adoubée mercredi par l'ex-polémiste Eric Zemmour qui dirige Reconquête, petit parti de la même mouvance politique, ayant obtenu 7,07% à l'élection présidentielle de 2022.

"J'ai décidé de confier à Marion Maréchal la mission de conduire la liste de Reconquête pour les élections européennes", a-t-il déclaré mercredi dans un entretien au Figaro.

"Je souhaite qu'elle soit accompagnée par toute la jeune génération, venue de tous les partis de droite, qui m'a rallié pendant la présidentielle et qu'ils fassent le plus haut score possible", a-t-il poursuivi, estimant que la nièce de Marine Le Pen avait "du talent".

L'intéressée a confirmé son "retour politique" mais a souhaité qu'en 2027 Eric Zemmour soit "le candidat naturel" de cette formation.

"On peut défendre ses convictions, sa conception de l'Europe sans forcément être tête de liste", a pour sa part expliqué au Figaro le candidat malheureux à la présidentielle, relevant qu'il ferait "évidemment campagne".

Reprenant le thème lancinant de l'extrême droite, Eric Zemmour a expliqué: "Nous allons faire des Européennes du 9 juin un référendum sur l'immigration", a-t-il dit, un sujet qui est, selon lui, une "priorité européenne".

Marion Maréchal s'était mise en retrait de la vie politique après l'élection présidentielle de 2017 et avait lancé l'année suivante l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (ISSEP).

Après avoir quitté en 2019 le Front national elle avait soutenu la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle de 2022 et était devenue vice-présidente exécutive du parti fondé par celui-ci.