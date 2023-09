Euro de volley dames - Le personnel de Volley Vlaanderen s'oppose au départ de son directeur général

"Après un Euro féminin réussi dans notre pays avec plus de 50.000 fans, plus d'un million d'euros de recettes et un nombre croissant de membres, nous ne pouvons accepter cette décision", peut-on lire dans cette lettre ouverte. "Ce projet, et les nombreux autres projets réussis ces dernières années sous la direction de Geert De Dobbeleer ont permis au volleyball d'atteindre un niveau inégalé. Nous demandons que la fin de la coopération avec As@p Management soit annulée avec effet immédiat et nous demandons une réforme en profondeur du conseil d'administration".

L'Euro féminin de volley s'est terminé dimanche au Palais 12 de Bruxelles où la Turquie a décroché son premier titre européen en battant la Serbie en finale. La Turquie avait éliminé les Yellow Tigers en 8e de finale.

Les Yellow Tigers avaient connu une campagne agitée avec le départ de leur entraîneur Gert Vande Broek, qui avait annoncé son départ après avoir introduit un appel contre sa suspension d'un an à la suite d'accusations d'harcèlement psychologique de la part d'anciennes joueuses. C'est sous la direction de Kris Vansnick, l'adjoint de Vande Broek, que les Belges ont disputé cet Euro, organisé dans trois pays (l'Estonie, l'Allemagne et la Belgique, qui a accueilli les demi-finales et la finale.