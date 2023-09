Irak: 22 millions de pèlerins chiites à Kerbala pour l'Arbaïn

Parmi les visiteurs étrangers, l'Iran a battu un nouveau record avec quatre millions de pèlerins venus par avion ou ayant traversé les postes-frontières terrestres entre les deux pays, selon un haut responsable sécuritaire, cité mercredi par l'agence de presse officielle iranienne Irna.

Evénement phare pour les chiites, majoritaires en Irak et en Iran, l'Arbaïn ("Quarante", en arabe) marque le quarantième jour de deuil pour le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et figure fondatrice du chiisme.

Kerbala, où reposent Hussein et son frère Abbas dans deux mausolées qui se font face, devient alors l'épicentre du monde chiite.

Les pèlerins laissent libre cours à l'expression de leur douleur, au souvenir de l'imam Hussein tué en 680 par les troupes du calife omeyyade Yazid, lors d'une bataille à Kerbala.

Massés sur l'esplanade dans le centre de Kerbala, où des brumisateurs peinent à apporter un peu de fraîcheur par 41 degrés, les pèlerins tout de noir vêtus progressaient mercredi épaule contre épaule pour pénétrer dans les mausolées et prier.

Accompagnés de chants religieux et de prières, plusieurs cortèges de fidèles brandissant drapeaux noirs et bannières à l'effigie de l'imam Hussein faisaient le tour de l'esplanade et des deux mausolées aux emblématiques dômes dorés.

Si le pèlerinage atteint son paroxysme mercredi, les fidèles convergent depuis plusieurs jours vers Kerbala, nombre d'entre eux depuis l'étranger.

Les commémorations, toujours organisées sous haute sécurité, avaient rassemblé en 2022 quelque 21 millions de pèlerins. L'Iran avait battu un record de participation avec trois millions de visiteurs sur les cinq millions de pèlerins venus de l'étranger.