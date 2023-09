Jupiler Pro League - Deux renforts turcs pour Westerlo en fin de mercato

Westerlo a déjà encaissé treize buts cette saison. Seul Courtrai fait pire avec dix-sept. Les Kempeneers et les Kerels occupent respectivement l'avant-dernière et la dernière place du classement.

Haspolat, 23 ans, a donc signé un contrat de quatre saisons en Campine. Le milieu de terrain défensif, ancien international turc, est né à Rotterdam et est issu du centre de formation de l'Excelsior. Il a rejoint le club turc de Kasimpasa en janvier 2020, puis Trabzonspor un an et demi plus tard.