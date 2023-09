Jupiler Pro League - Le médian français Jeff Reine-Adelaïde passe de Lyon au RWDM

Âgé de 25 ans, Reine-Adelaïde, avait failli rejoindre cet été la Sampdoria en Italie. Le joueur d'origine martiniquaise a été formé au RC Lens avant de partir à Arsenal qui l'a prêté puis transféré à Angers en 2018. Une saison plus tard, il arrivait à Lyon. L'OL le prêta après un an à Nice lors de la saison 2020-2021. Le natif de Champigny-sur-Marne a encore été prêté les six premiers mois de l'année à Troyes où il n'est apparu que dans six rencontres de Ligue 1.

Le RWDM et Lyon font partie du Eagle Football Group, fondé et présidé par l'homme d'affaires américain John Textor, et qui comprend aussi Crystal Palace, Botafogo et le Florida FC.

De retour cette saison en D1, le RWDM est 11e du championnat avec 7 points en cinq matches.