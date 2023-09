Jupiler Pro League - Le milieu brésilien Kayque prêté au RWDM par Botafogo

Kayque, un milieu défensif droitier de 22 ans, avait rejoint Botafogo et la Serie A brésilienne en 2020 en provenance de Nova Iguaçu.

Le RWDM et Botafogo font partie du Eagle Football Group, fondé et présidé par l'homme d'affaires américain John Textor, et qui comprend aussi Crystal Palace, Lyon et le Florida FC.

De retour cette saison en D1, le RWDM est 11e du championnat avec 7 points en cinq matches.