La base de Kleine-Brogel organise les BAF Days, premier meeting aérien depuis 2018

La base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg) organise samedi et dimanche - avec un avant-goût vendredi réservé aux "spotters" (passionnés d'aviation) - un grand meeting aérien, le premier du genre en Belgique depuis 2018, qui mêlera démonstrations en vol d'appareils militaires et civils et activités au sol, avec comme principal objectif le recrutement de nouvelles générations de militaires pour la Défense.