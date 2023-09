La Bourse de Tokyo boucle une 8e séance de hausse

La devise japonaise s'est cependant sensiblement appréciée après les déclarations d'un haut responsable du ministère des Finances assurant que Tokyo ferait face à ces mouvements de change "sans exclure aucune option".

Le gouvernement japonais était intervenu en septembre et octobre 2022 sur le marché des changes pour soutenir sa devise nationale, qui était alors tombée au plus bas depuis 1990 face au billet vert.

À la Bourse de Hong Kong, l'indice Hang Seng était en léger recul de 0,1% vers 06H50 GMT (08H50 heure belge).

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain perdait 0,17% à 86,54 dollars vers 06H40 GMT, et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,14% à 89,91 dollars.