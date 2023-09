Le dernier Bob et Bobette revient sur les débuts du créateur Willy Vandersteen

Pour l'histoire de ce 370e numéro, le scénariste Peter Van Gucht s'est inspiré de l'album (Les Sept Pions (245), réalisé par Paul Geerts dans les années '90. L'enfance de Willy Vandersteen est évoquée.

"Je feuillette l'album et j'y aperçois Willy Vandersteen en train de faire des dessins à la craie sur le trottoir, et je me suis rendu compte que personne n'avait jamais raconté ce qu'il était en train d'y dessiner précisément", a expliqué M. Van Gucht, mercredi, lors de la présentation de l'album à Anvers.

Ce dernier opus constitue un hommage à Willy Vandersteen, et Peter Van Gucht espère qu'il suscitera la curiosité des jeunes lecteurs qui voudront en savoir plus sur le père de Bob et Bobette.

A la réalisation, une page se tourne avec ce "Crack de la craie". Le dessinateur principal Luc Morjeau tirera sa révérence. Après Willy Vandersteen, Paul Geerts et Marc Verhaegen, c'était le quatrième dessinateur attitré. Il travaillait avec un studio de collaborateurs.

Si les aventures de Bob et Bobette sont surtout appréciées au nord du pays et chez nos voisins néerlandais, elles restent la seule série néerlandophone qui est encore publiée en français à un rythme régulier, indique la maison d'édition Standaard. Celle-ci ne livre pas de données sur le tirage mais précise que les ventes en Belgique francophone sont assez stables ces dernières années.