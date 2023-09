Le prix du sucre atteint son plus haut niveau en près de dix ans

L'entreprise, basée en Suisse, prévoit que l'Inde, le deuxième plus gros producteur mondial de sucre, n'exportera pas son sucre en raison d'intempéries ayant impacté la production.

Le prix du sucre brut a augmenté de plus de 4% en réaction, à 26,94 centimes de dollar par demi-kilo sur le marché à terme de New York, soit son plus haut niveau depuis octobre 2011.