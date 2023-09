Les pays d'Afrique de l'Est prolongent le mandat de leur force en RDC

Cette force de plusieurs milliers de soldats s'est déployée en novembre 2022 dans l'est de la RDC, région en proie aux violences de dizaines de groupes armés et rébellions depuis près de 30 ans. Sa cible s'est resserrée pour se focaliser sur les zones d'opérations des rebelles du M23 au nord et au nord-ouest de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu.

L'avenir de cette force avait été mis en question après des critiques du président de RDC Felix Tshisekedi, mais l'EAC avait finalement décidé en juin de prolonger son mandat de trois mois.

Le M23, dirigé par des Tutsis, s'est emparé de pans entiers du territoire du Nord-Kivu depuis qu'il a repris les armes fin 2021 après des années de sommeil.

La force de l'EAC a repris certaines zones précédemment occupées par le M23, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à contrecarrer l'insurrection.

La RDC a accusé à plusieurs reprises le Rwanda voisin, membre de l'EAC, de soutenir les rebelles, ce que Kigali nie.