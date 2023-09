L'UEFA va redistribuer plus aux petits clubs

En même temps que la lucrative Ligue des champions, l'Europa League et la Conference League passeront en 2024-2027 à un système de mini-championnat remplaçant l'actuelle phase de poules, la répartition de leur manne - principalement issue des droits TV - va évoluer, en plein débat sur l'équité sportive dans le foot européen.

Selon le nouvel accord conclu mercredi entre l'UEFA et l'Association européenne des clubs (ECA), les formations non qualifiées pour les compétitions européennes de clubs se partageront 7% du gâteau sur la période, soit 440 millions d'euros par saison et 1,32 milliard d'euros sur la totalité du cycle, contre 4% actuellement, indique l'instance dans un communiqué.

La part accordée aux clubs éliminés lors de la phase de qualifications ne bouge pas, à 3%, tandis que les dotations pour les clubs engagés dans les trois compétitions vont elles aussi évoluer, "avec un focus plus grand sur la participation" (27,5% vont être répartis, contre 25% actuellement), et "la performance" (37,5% contre 30% aujourd'hui).

Les deux spécificités du système européen - soit la part du pays d'origine du club dans les droits TV et le "coefficient" reflétant les performances historiques de chaque formation - vont elles perdre en importance, de 45% aujourd'hui à 35% à partir de la saison prochaine, précise l'UEFA, promettant de dévoiler "les détails du nouveau système ultérieurement".

L'accord entre l'UEFA et l'ECA, qui fixe pour chaque cycle européen le cadre de leur cogestion des compétitions, intervient en plein débat sur la concentration des ressources financières et des trophées par une poignée de clubs, au détriment de l'immense majorité des formations continentales.