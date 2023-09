Météo - Des températures au-dessus des 30°C et peu de vent

La chaleur et le soleil resteront au programme de mercredi. Les températures atteindront des valeurs de 25°C en Ardenne à 31°C en plaine. Le vent faible et variable ou de secteur sud­-est reviendra davantage vers l'est en cours de journée. L'après­-midi, une brise de mer de nord­-est se lèvera à la Côte, ce qui fera baisser un peu la température, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).