Mondiaux d'aviron - Seuls les poids légers Vyvey/Van Zandweghe vont en demies et restent en course pour les JO

Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, pointés en 4e position à mi-course et aux 1.500m, n'ont dû leur qualification qu'à leur sprint final pour arracher le 3e ticket qualificatif de leur quart. Ils tenteront de se hisser en finale A avec le 8e temps. La paire belge devra terminer parmi les 7 premiers mondiaux, - soit accéder à la finale A ou remporter la finale B - pour empocher le précieux sésame parisien.

Le réserviste de ce dernier équipage, l'Ostendais Marlon Colpaert, a quant à lui terminé 4e de son quart de finale du skiff poids légers, laissant échapper l'un des trois tickets pour les demies d'une épreuve toutefois non-olympique.

En catégories open, le skiffeur gantois Tim Brys a lui aussi terminé 4e de sa série, n'ayant jamais pu se mêler à la lutte pour les 3 places de demi-finalistes et perdant tout espoirs d'atteindre le top 9 qualificatif pour Paris. Il poursuivra la régate dans une lutte pour les places 13 à 24, comme Colpaert et le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, 6e et dernier de son quart, qui visait un top 11 en vue de se qualifier pour les JO.

Deux autres événements permettront encore de se qualifier plus tard pour Paris, mais avec beaucoup moins de places qualificatives, lors des régates qualificatives européennes, fin avril 2024 à Szeged en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification, en mai 2024 à Lucerne en Suisse.