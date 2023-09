Qualifications Euro U21 2025 - Gill Swerts: "Le staff des A est très transparent tout en me laissant de la liberté"

"Hier c'était la première rencontre avec les joueurs", a expliqué Swerts en conférence de presse. "Il s'agissait plutôt d'aspects funs, mais aussi d'observer les joueurs, voir comment ils se comportent sur le terrain et à l'hôtel et évoquer nos principes."

Le seul absent par rapport à la sélection annoncée vendredi passé était Aster Vranckx, qui s'est entraîné avec l'équipe A. Swerts ne sait pas encore si le médian de Wolfsburg restera avec les Diables Rouges ou retrouvera les U21 lors des prochains entraînements. "Quand j'entraînais les U23 de l'Antwerp, cela arrivait souvent que des joueurs s'entraînent avec l'équipe A. Le fait d'être tous à Tubize est une plus-value pour permettre aux joueurs de s'entraîner avec les A et engranger de l'expérience." Une situation qui n'est pas difficile pour le sélectionneur. "Je l'ai vécue pendant six ans, je peux m'adapter rapidement", a souri l'ancien défenseur. "Et c'est aussi l'objectif, que les joueurs puissent passer des U21 à l'équipe A."

"Le staff de l'équipe A est très transparent", a ajouté Swerts. "Ils m'ont parlé d'une série de choses, de principes, mais ils me laissent une certaine liberté. Par exemple en fonction des qualités de l'adversaire."

Nommé le 28 août, Swerts, 40 ans, découvre le travail de sélectionneur après avoir dirigé les U16 puis les U23 de l'Antwerp. "Il y a d'autres aspects en tant que sélectionneur", a-t-il expliqué. "Tu dois réfléchir et prendre des décisions par rapport au projet. Il y a la préparation, tu dois assembler l'équipe sur une courte période pour obtenir le meilleur résultat possible, il y a le scouting, développer le lien avec l'équipe A..."