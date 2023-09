Résultat annuel record pour la société d'investissement liégeoise Noshaq

"On le répète un peu depuis deux, trois ans, mais c'est à nouveau un résultat remarquable, malgré le contexte délicat", marqué par la guerre en Ukraine, la hausse des couts énergétiques, l'inflation..., a souligné le président du conseil d'administration de Noshaq, Jean-Michel Javaux.

En chiffres, ce bon cru 2022-2023 a permis à Noshaq de dégager un résultat estimé à 32 millions d'euros avant impôts. Si le bénéfice net définitif ne sera connu précisément que dans quelques semaines, il est acquis que l'ex-Meusinvest a réalisé un bénéfice annuel record en 38 ans d'existence.

Un résultat notamment rendu possible par de belles "sorties" de sociétés participées comme Xpress Biologics, NSI et surtout la pépite wallonne Odoo.

Autre motif de satisfaction: les 130 millions d'euros de décisions d'investissement (dont 69 millions en capital et 59 millions en prêts) survenues lors de l'exercice 2022-2023, le deuxième montant le plus élevé de l'histoire de Noshaq après 2019-2020 (134 millions d'euros). Au cours des cinq dernières années, la société d'investissement liégeoise a investi en moyenne 122 millions d'euros, un montant plus que quadruplé par rapport en 10 ans. Noshaq se veut certes plus sélectif dans ses investissements, mais les montants investis ont tendance à être plus élevés, a pour sa part souligné son CEO, Gaëtan Servais.

Société d'investissement associant actionnaires publics et privés à son capital (Wallonie Entreprendre, Nethys, NEB, BNP Paribas Fortis, Ethias, Belfius, CBC, ING...), Noshaq investit prioritairement dans six pôles stratégiques que sont les sciences de la vie, l'immobilier et la reconversion, le numérique, l'énergie, le développement durable et la mobilité, l'agroalimentaire et l'industrie.