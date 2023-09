Simac Ladies Tour - Elisa Balsamo remporte la 1re étape au sprint pour quelques centimètres devant Wiebes

Au lendemain du prologue qu'elle a remporté, Kool compte 2 secondes d'avance sur Balsamo, et une de plus sur Lorena Wiebes.

Les coureuses offensives ont attendu le sprint intermédiaire après plus de 40 kilomètres pour lancer les premières attaques. La Française Margaux Vigie (Lifeplus Wahoo), la Norvégienne Amalie Lutro (Uno-X) et la Néerlandaise Femke De Vries (GT Krush Rebellease) ont finalement pris la tête après 70 kilomètres de course mais elles n'ont jamais réussi à accumuler une avance de plus d'une minute.

Reprise avec ses compagnes d'échappée à 30 kilomètres de l'arrivée, Femke De Vries a tenté un numéro en solitaire 15 kilomètres plus tard, mais elle n'a tenu que quelques minutes avant que les équipes de sprinteuses ne la rattrapent. L'Autrichienne Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) et la Néerlandaise Quinty Ton (Liv Racing TeqFind) ont essayé de piéger le peloton, sans succès, avant le sprint.

Lotte Kopecky a lancé sa coéquipière Lorena Wiebes qui a longtemps semblé partie pour remporter l'étape, mais elle a été reprise dans les derniers mètres par Balsamo, qui s'est ainsi adjugée la 22e victoire de sa carrière, la 3e de la saison. La maillot jaune Charlotte Kool a complété le podium.

Jeudi, le Simac Ladies Tour fera une escale à Louvain, en Belgique, pour le contre-la-montre. Les coureuses devront parcourir seulement 7,1 kilomètres dans les rues louvanistes pour creuser les premiers écarts au classement général. Suivront trois étapes aux Pays-Bas, avec le final tenu dimanche dans les rues d'Arnhem. Celui-ci consacrera celle qui succédera au palmarès à Lorena Wiebes.