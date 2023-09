Supprimer la TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions est irresponsable

Le ministre flamand du Budget et du Logement Matthias Diependaele ne veut pas entendre parler de la suppression possible du régime de TVA à 6% sur les démolitions-reconstructions. Le ministre N-VA accuse la coalition fédérale Vivaldi de mener une "politique irresponsable" et craint que de "nombreux Flamands ne mettent au frigo leur projet" car les coûts vont fortement augmenter au 1er janvier 2024.