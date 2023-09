TC Liège - Des trafiquants de migrants seront jugés dès le 2 octobre

Cette organisation recrutait en Belgique par l'intermédiaire d'un groupe WhatsApp, des individus, souvent démunis, qui devaient occuper un rôle de chauffeur. Ces recrues devaient louer un véhicule et se rendre dans les pays de l'est pour embarquer des migrants à travers "la route des Balkans". Ces chauffeurs avaient pour instruction d'activer leur localisation sur WhatsApp, afin d'être surveillés. Chaque chauffeur aurait touché entre 5.000 et 10.000 euros par trajet, mais plusieurs ont été arrêtés dans les pays de l'est, où leurs véhicules de location ont été saisis.

En deux ans et demi d'activités, l'organisation criminelle aurait touché entre 3.000 et 5.000 migrants, selon les estimations du parquet. Les prévenus ont été interceptés après une enquête de niveau européen. Pour certains chauffeurs, l'affaire a pris une tournure dramatique, car ils ont eu à faire face à d'importantes factures liées aux conséquences des confiscations des véhicules loués.

Huit audiences seront consacrées à l'examen de ce dossier les 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 et 12 octobre prochains. Aucun migrant ne s'est constitué partie civile mais Myria, le Centre fédéral Migration qui lutte contre la traite des êtres humains, s'est constitué partie civile.