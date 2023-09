Tour d'Espagne - Douleurs et crevaison n'ont pas arrêté Uijtdebroeks: "Les bonnes sensations sont revenues"

"C'était une journée importante", a exprimé Uijtdebroeks auprès de son équipe. "Je souffre encore de douleurs à la selle mais j'ai essayé d'ignorer la douleur. Tout s'est bien déroulé, jusqu'à l'approche de la montée. Nous étions dans une position idéale, mais j'ai crevé au pied."

"Lennard Kämna, Emanuel Buchmann et Ben Zwiehoff m'ont attendu et ont fait un excellent travail pour me ramener." Cian Uijtdebroeks est sorti de sa boîte après être rentré dans le rang. "Dans les trois derniers kilomètres, je me sentais bien et je suis parti seul. Sur la ligne, les favoris m'ont rattrapé sur la ligne mais les bonnes sensations sont revenues et j'ai tenté ma chance."