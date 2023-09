Tour d'Espagne - Jesus Herrada s'impose au sommet de la 11e étape, statu quo entre les candidats au général

Jesus Herrada (Cofidis) a remporté la 11e étape du Tour d'Espagne (WorldTour), courue mercredi entre Lerma et La Laguna Negra sur 163,2 kilomètres. Le coureur espagnol s'est imposé au sommet devant le Français Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny). Le maillot rouge appartient toujours à Sepp Kuss (Jumbo-Visma), le groupe des favoris étant arrivé sans remous à plus de 6 minutes.