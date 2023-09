Tour d'Espagne - Pour Sepp Kuss, qui conserve son maillot rouge, "il faut toujours y croire"

"La montée finale n'a pas été trop difficile. Tout le monde voulait rouler à un rythme calme jusqu'à la fin, donc c'était un peu étrange, mais je ne m'en plains pas", a apprécié Kuss. "Le scénario de la course me convenait. L'échappée a pris du temps à se former, mais le fait que ce soit un grand groupe était positif."

Après avoir été épargné par cette étape, le leader du classement général attend une prochaine journée sans difficultés, car favorable aux sprinteurs. "Demain, ce devrait être une journée relativement simple, tant que le vent ne souffle pas trop fort."

L'ultime lieutenant a passé son troisième jour avec le maillot rouge, et veut le garder. Jusqu'à l'arrivée ? "Il faut toujours y croire. C'est simple, il faut que je fasse de mon mieux chaque jour et que je profite de chaque jour avec le maillot rouge."

Son coéquipier et co-leader avec le Slovène Primoz Roglic, le Danois Jonas Vingegaard, est le seul du trio Jumbo-Visma à ne pas encore avoir levé les bras sur cette Vuelta. "J'espère remporter une étape aussi", a-t-il souhaité, mais il s'est réjoui pour son coéquipier. "Tant que nous avons le maillot rouge, tout est bon pour nous."