Tour d'Espagne - Remco Evenepoel est resté dans le rang: "Je ne dois pas attaquer tout le temps"

"C'était probablement une journée calme", a-t-il analysé. "Le départ, assez rapide et difficile, était peut-être la partie la plus difficile de la course, ensuite c'était assez facile." Une solide ascension marquait le final de l'étape, mais les favoris se sont neutralisés. "Il y a toujours un peu de nervosité et de stress au moment d'aborder une ascension finale. Nous avons bien réussi à rester devant, éviter les problèmes, donc c'était une bonne journée calme pour nous", a poursuivi le vainqueur 2022.

"Certains gars ont mis du rythme et je leur ai dit de ralentir car ce n'est pas à nous de diriger la course", a expliqué Remco Evenepoel. "Ils étaient peut-être un peu trop excités aujourd'hui, mais ils m'ont écouté et nous avons baissé le rythme. Cela n'avait pas de sens de faire autrement."

Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma s'attendaient à voir Evenepoel à l'attaque. Le leader de la Soudal Quick-Step s'en est amusé, appréciant le caractère encore "un peu imprévisible" de sa stratégie. "Je ne vais pas attaquer sur chaque montée. C'est encore une très longue course. Ces gars ont toutes les cartes en main, donc ce n'est pas vraiment à nous de décider. Il y a encore beaucoup d'opportunités."

Le champion du monde de contre-la-montre s'attend à des étapes difficiles, dans les jours à venir, face à l'armada Jumbo-Visma qui compte trois coureurs dans le top-7, dont le maillot rouge Sepp Kuss. "Ils ont une équipe très forte pour la haute montagne, et ce sera plus difficile de les suivre que d'attaquer moi-même."