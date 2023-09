Un individu arrêté à Bruxelles en possession d'une importante quantité d'ecstasy

Lors d'une fouille plus approfondie, les policiers ont encore découvert sur le suspect une quantité de 6,7 grammes de cocaïne, une autre de 34,62 grammes de marijuana et 14 pilules d'ecstasy. Une perquisition a été réalisée à son domicile, permettant à la police de mettre la main sur 349 pilules d'ecstasy de plus.