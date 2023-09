Une 2e édition de la Brussels Biennale of Eclectic Architecture en octobre

Ouvriront ainsi exceptionnellement leurs portes, à l'instar des hôtels Campioni, Boël ou Puccini, des anciennes demeures des architectes Paul Saintenoy et Jean-Baptiste Timmermans, ou encore des maisons Bertha Harmand et Résimont (actuelle Prague House).

L'église royale Sainte-Marie et le CIVA accueilleront des activités spécialement conçues pour les familles et les enfants et des visites guidées adaptées aux personnes malvoyantes et malentendantes seront organisées à l'Hôtel du gouverneur de la Banque nationale de Belgique et à l'ancien Palais du Comte de Flandre. Des visites guidées à destination des personnes en situation de handicap mental sont aussi prévues.

Le week-end des 7 et 8 octobre sera consacré au nord de Bruxelles (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Laeken et le nord du Pentagone) et celui des 14 et 15 octobre aux communes d'Ixelles, de Saint-Gilles, d'Etterbeek et Anderlecht.

Plus d'informations sont disponibles sur www.explore.brussels/fr/bbea-concept/bbea