US Open - La Tchèque Karolina Muchova rejoint Coco Gauff en demi-finales de l'US Open

"C'est incroyable, quelle douce victoire", a lancé la Tchèque de 27 ans qui affrontera jeudi la pépite américaine Coco Gauff (6e) pour une place en finale, sa deuxième en Grand Chelem cette année après Roland-Garros.

Elle n'avait encore jamais dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows.

Gauff "est une super joueuse et elle aura le public avec elle. Mais j'espère pouvoir livrer un bon match", a déclaré Muchova.

Mardi en quarts, elle a mis un terme au beau parcours de Cirstea qui, à 33 ans, avait notamment éliminé au troisième tour la 4e mondiale Elena Rybakina.

En profitant des fautes directes de son adversaire (12), et en lui assénant des coups gagnants (14) Muchova a enchaîné six jeux d'affilée.

Certains de ces jeux pourtant ont été très accrochés, comme le quatrième: Muchova a sauvé neuf balles de break et conclu sur sa troisième balle de jeu en plus d'un quart d'heure.

Etonnamment, la Tchèque a pris une pause toilettes après cette manche.

A la reprise, Cirstea a remporté son premier jeu de la partie.

La Roumaine a réussi le break dans la foulée. Mais elle n'a pas conservé son avantage longtemps, puisque la Tchèque a immédiatement débreaké et recollé à 2-2.

Et Mouchova a réussi le break décisif pour mener 4-3. Elle a confirmé à 5-3 et pris une dernière fois le service adverse en terminant sur un gros coup droit gagnant.

Au total, les statistiques prouvent à quel point la Tchèque a dominé le match: 32 points gagnants pour 15 fautes directes (12 et 19 pour Cirstea), six balles de break converties sur onze créées et dix balles de break sauvées sur onze à défendre.